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У молодых людей инфаркт случается по трём основным причинам

1:04
Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о трёх основных причинах, которые могут привести к инфаркту у молодых людей.

У молодых людей инфаркт случается по трём основным причинам
Фото: Freepik by shayne_ch13, PDM

По словам эксперта, кардиологи выделяют несколько факторов, способствующих развитию инфаркта. Одним из них является нервное перенапряжение и стресс.

Курение может стать второй причиной инфаркта, особенно у молодых людей, пишет сайт aif.ru.

Ещё одним фактором риска является злоупотребление алкоголем, особенно у мужчин молодого возраста.

Врач подчеркнула, что стресс, курение и употребление алкоголя могут привести к инфаркту, если они сочетаются друг с другом. Она привела пример, когда человек перенервничал, потом пришёл в себя, сел, при этом положив ногу на ногу, передавив вены, закурил, выпил кофе и умер. Это показывает, как сочетание всех трёх факторов могут вызвать спазм сосудов и привести к гибели человека, заключила врач.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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