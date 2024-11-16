Учёные создали универсальный тест для обнаружения любых патогенов

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали новый геномный тест, который может быстро определять типы подавляющего большинства патогенов. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Технология основана на методе, называемом метагеномным секвенированием нового поколения (mNGS). Этот метод анализирует все нуклеиновые кислоты — как РНК, так и ДНК — присутствующие в образце.

Первоначально учёные разработали клинический тест mNGS для анализа спинномозговой жидкости (СМЖ), которая омывает головной и спинной мозг. Впоследствии тест был протестирован на тысячах пациентов с необъяснимыми неврологическими симптомами в различных больницах США.

Как сообщают авторы исследования, в ходе анализа 5 тысяч образцов СМЖ, метод mNGS accurately определил патоген в 86% случаев за 30 минут. Для сравнения, прежние методы геномного секвенирования требовали до семи дней для получения результатов.

Дополнительные исследования показали, что новый тест также эффективен в выявлении возбудителей респираторных инфекций, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Команда учёных также промоделировала способность технологии обнаруживать дивергентные вирусы (или недавно появившиеся штаммы) и обнаружила, что методика потенциально может находить любые патогены, которые могут возникнуть в будущем.

Уточнения

Патоге́н (греч. παθογένεια ← πάθος «страдание» + γενετική «порождающий») — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и проч.), а также особый белок — прион, способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа.



Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

