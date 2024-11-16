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IJC: высокие уровни жирных кислот способны снизить риск развития рака

1:55
Здоровье

Согласно исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Cancer (IJC), высокое потребление омега-3 и омега-6 жирных кислот может снижать риск развития 19 видов рака.

IJC: высокие уровни жирных кислот способны снизить риск развития рака
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Учёные проанализировали данные более 250 тысяч человек, и в течение десяти лет наблюдения рак был диагностирован почти у 30 тысяч из них. Было выявлено, что более высокие уровни омега-3 и омега-6 жирных кислот в крови связаны с меньшим риском возникновения злокачественных новообразований.

Участники с высоким уровнем омега-3 реже страдали от рака толстой кишки, желудка и других опухолей желудочно-кишечного тракта, а также рака лёгких. Высокий уровень омега-6, в свою очередь, был связан с меньшим риском развития 14 видов рака, включая опухоли мозга, кожи, мочевого пузыря и некоторых других органов.

Несмотря на то что другие исследования также показывали связь между высоким уровнем этих жирных кислот и снижением риска рака, ни одна из работ не смогла однозначно определить, влияют ли они на снижение риска возникновения рака или же повышают шансы на выживание после его диагностики.

Авторы исследования подчёркивают, что требуются дальнейшие исследования для более точного понимания механизмов действия омега-3 и омега-6. Однако они рекомендуют фокусироваться на получении этих жирных кислот из пищи, такой как жирная рыба, орехи и некоторые растительные масла. Интересно, что эффект от омега-3 и омега-6 не зависел от веса человека, уровня потребления алкоголя или физической активности. При этом молодые люди, особенно женщины, получали большую пользу от более высокого уровня желчных кислот.

Уточнения

Жирные кислоты — алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этерифицированной форме в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения.

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
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