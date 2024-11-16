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Nutrients: любители пива часто курят и неправильно питаются

1:48
Здоровье

Учёные из Медицинской школы Тулейна выяснили, что любители пива чаще курят, питаются хуже и ведут малоактивный образ жизни по сравнению с людьми, которые предпочитают вино или крепкий алкоголь. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Nutrients: любители пива часто курят и неправильно питаются
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

В исследовании приняли участие 1900 жителей США. Участников разделили на группы в зависимости от типа потребляемого алкоголя: только пиво (38,9%), только вино (21,8%), только крепкие спиртные напитки (18,2%) или сочетание различных видов алкоголя (21%).

Учёные проанализировали пищевые привычки и образ жизни испытуемых, присвоив каждому участнику балл по Индексу здорового питания (IHP). Этот индекс оценивает четыре основных аспекта качества рациона: разнообразие пищи, адекватность потребления основных пищевых групп, умеренность и сбалансированность питания.

Результаты показали, что ни одна из групп не набрала более 80 баллов по 100-балльной шкале IHP. Худший показатель был у потребителей пива (49 баллов), что свидетельствует о наименее качественном рационе. Любители вина показали результат в 55 баллов, а те, кто предпочитал крепкие напитки или их сочетание, набрали 53 балла.

Также было отмечено, что среди поклонников пива чаще встречались молодые курящие мужчины с низким доходом. Эта группа потребляла наибольшее количество калорий в день с учётом массы тела и демонстрировала самый низкий уровень физической активности.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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