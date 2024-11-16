Учёные раскрыли, как можно снизить риск аритмии на 11%

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Нью-Йоркского университета Лангона обнаружили, что каждый дополнительный час физической активности в неделю может уменьшить риск развития аритмии на 11%. Результаты исследования были опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации (АНА).

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В исследовании приняли участие более шести тысяч человек. Информация об их уровне физической активности собиралась с помощью устройств Fitbit. Участники носили фитнес-трекеры в течение года, что позволило учёным отслеживать их активность и оценивать влияние этих данных на сердечный ритм.

Руководитель исследования, доктор Шон Хеффрон, отметил, что даже небольшое увеличение активности, соответствующее рекомендациям Американской кардиологической ассоциации (2,5-5 часов умеренной или интенсивной нагрузки в неделю), снижало риск аритмии на 60%. У тех, кто тренировался более пяти часов в неделю, этот риск был на 65% ниже.

Также было установлено, что даже один час дополнительной физической активности оказывал значительное положительное влияние на здоровье, снижая вероятность нарушения сердечного ритма на 11%.

Исследователи подчеркнули, что для улучшения работы сердца не обязательно заниматься интенсивными тренировками — достаточно регулярных умеренных упражнений, таких как быстрая ходьба, плавание или лёгкий бег.

Уточнения

Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος — ἀ — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда.

