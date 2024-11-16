Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний уход за лилиями: секреты обильного цветения
Где хранить баклажаны в домашних условиях
Как создать аромат ванили в саду
Ошибки ухода за кожей вокруг глаз, которые вы могли не заметить
Минпромторг готовит меры поддержки для индустрии детских игрушек
Проверьте авто: как избежать штрафов при каршеринге
Что нужно знать, чтобы предотвратить переедание: топ-методы контроля аппетита
Почему нельзя есть 2 яйца с желтками — советы терапевта для диеты
Почему дорожают продукты: дефицит молока и импортные товары под ударом

Учёные раскрыли, как можно снизить риск аритмии на 11%

1:31
Здоровье

Учёные из Нью-Йоркского университета Лангона обнаружили, что каждый дополнительный час физической активности в неделю может уменьшить риск развития аритмии на 11%. Результаты исследования были опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации (АНА).

Учёные раскрыли, как можно снизить риск аритмии на 11%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В исследовании приняли участие более шести тысяч человек. Информация об их уровне физической активности собиралась с помощью устройств Fitbit. Участники носили фитнес-трекеры в течение года, что позволило учёным отслеживать их активность и оценивать влияние этих данных на сердечный ритм.

Руководитель исследования, доктор Шон Хеффрон, отметил, что даже небольшое увеличение активности, соответствующее рекомендациям Американской кардиологической ассоциации (2,5-5 часов умеренной или интенсивной нагрузки в неделю), снижало риск аритмии на 60%. У тех, кто тренировался более пяти часов в неделю, этот риск был на 65% ниже.

Также было установлено, что даже один час дополнительной физической активности оказывал значительное положительное влияние на здоровье, снижая вероятность нарушения сердечного ритма на 11%.

Исследователи подчеркнули, что для улучшения работы сердца не обязательно заниматься интенсивными тренировками — достаточно регулярных умеренных упражнений, таких как быстрая ходьба, плавание или лёгкий бег.

Уточнения

Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος —  — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Обсудить
Сейчас читают
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Авто
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости Аудио 
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей
Авто
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей Аудио 
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Красота и стиль
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами Аудио 
Популярное
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов

Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.

Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Последние материалы
Как создать аромат ванили в саду
Ошибки ухода за кожей вокруг глаз, которые вы могли не заметить
Минпромторг готовит меры поддержки для индустрии детских игрушек
Проверьте авто: как избежать штрафов при каршеринге
Что нужно знать, чтобы предотвратить переедание: топ-методы контроля аппетита
Почему нельзя есть 2 яйца с желтками — советы терапевта для диеты
Санкции России по урану через три года больно ударят по США
Почему дорожают продукты: дефицит молока и импортные товары под ударом
Как укрепить яблоню и предотвратить поломку веток зимой
Учёные раскрыли, как можно снизить риск аритмии на 11%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.