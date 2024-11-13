Врач назвала признаки сильного дефицита железа

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-педиатр Садига Аллахвердиева в интервью изданию "Доктор Питер", указала на бледность кожи и слизистых оболочек как на один из признаков железодефицитной анемии, добавив и другие характерные симптомы. Хотя самодиагностика невозможна, некоторые симптомы позволяют заподозрить анемию и обратиться к врачу для проведения анализов.

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"Недостаток кислорода в крови из-за низкого уровня гемоглобина приводит к одышке даже при незначительных физических усилиях, например при подъёме по лестнице", — пояснила специалист.

К таким симптомам относятся постоянная усталость, слабость, снижение физической выносливости и одышка. При выраженном дефиците железа могут наблюдаться головокружения, обмороки и учащённое сердцебиение, вызванные гипоксией (снижением уровня кислорода в крови). Также возможны ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение волос и характерная бледность кожи и слизистых.

Садига Аллахвердиева отметила, что при железодефицитной анемии из-за недостатка гемоглобина слизистые оболочки (внутренняя поверхность губ, десны, конъюнктива глаз) приобретают землистый оттенок. Ещё одним признаком могут быть длительно незаживающие заеды — трещины и воспаления в уголках рта.

Уточнения

Железодефици́тная анеми́я (ЖДА) — гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией и сидеропенией.

