Терапевт раскрыла, как жаропонижающие "обманывают" человека с ОРВИ

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила о негативном влиянии бесконтрольного приёма жаропонижающих препаратов при сезонных ОРВИ. По её словам, такие препараты лишь временно маскируют симптомы, создавая иллюзию выздоровления, но не устраняя причину заболевания.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

"Жаропонижающие временно могут временно скрыть симптомы, создавая ложное ощущение выздоровления. Это опасно, поскольку человек вернется к активному образу жизни и даже прекратит лечение, увеличивая риск осложнений. Кроме того, снижение температуры без улучшения общего состояния может затруднить диагностику и определение степени тяжести инфекции врачом", — напомнила Зарема Тен.

Хотя жаропонижающие средства эффективно снижают температуру и облегчают состояние при лихорадке, их неконтролируемое применение при ОРВИ может нанести вред. Лихорадка, как напомнила специалист, является естественным защитным механизмом организма, стимулирующим иммунный ответ и подавляющим размножение вирусов. Снижение температуры при умеренной лихорадке (до 38-38,5°C) может ослабить этот ответ и, как следствие, затянуть процесс выздоровления.

Жаропонижающие препараты, по мнению Заремы Тен, следует принимать только при высокой температуре или выраженном дискомфорте, угрожающем осложнениями, и исключительно по назначению врача. Самолечение и несоблюдение дозировки чреваты передозировкой, что может привести к серьёзным последствиям, таким как поражение печени, почек и желудочно-кишечного тракта.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.



Антипире́тики (лат. antipyretic; от др.-греч. ἀντί — против + πῦρ — огонь, жар) — группа лекарственных средств, обладающих жаропонижающим действием. Используются для снижения высокой температуры тела при лихорадке.

