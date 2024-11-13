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Терапевт раскрыла, как жаропонижающие "обманывают" человека с ОРВИ

1:47
Здоровье

Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила о негативном влиянии бесконтрольного приёма жаропонижающих препаратов при сезонных ОРВИ. По её словам, такие препараты лишь временно маскируют симптомы, создавая иллюзию выздоровления, но не устраняя причину заболевания.

Терапевт раскрыла, как жаропонижающие "обманывают" человека с ОРВИ
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

"Жаропонижающие временно могут временно скрыть симптомы, создавая ложное ощущение выздоровления. Это опасно, поскольку человек вернется к активному образу жизни и даже прекратит лечение, увеличивая риск осложнений. Кроме того, снижение температуры без улучшения общего состояния может затруднить диагностику и определение степени тяжести инфекции врачом", — напомнила Зарема Тен.

Хотя жаропонижающие средства эффективно снижают температуру и облегчают состояние при лихорадке, их неконтролируемое применение при ОРВИ может нанести вред. Лихорадка, как напомнила специалист, является естественным защитным механизмом организма, стимулирующим иммунный ответ и подавляющим размножение вирусов. Снижение температуры при умеренной лихорадке (до 38-38,5°C) может ослабить этот ответ и, как следствие, затянуть процесс выздоровления.

Жаропонижающие препараты, по мнению Заремы Тен, следует принимать только при высокой температуре или выраженном дискомфорте, угрожающем осложнениями, и исключительно по назначению врача. Самолечение и несоблюдение дозировки чреваты передозировкой, что может привести к серьёзным последствиям, таким как поражение печени, почек и желудочно-кишечного тракта.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Антипире́тики (лат. antipyretic; от др.-греч. ἀντί — против + πῦρ — огонь, жар) — группа лекарственных средств, обладающих жаропонижающим действием. Используются для снижения высокой температуры тела при лихорадке.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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