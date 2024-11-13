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Диетолог предупредил об опасности яиц всмятку

1:06
Здоровье

По словам Михаила Гинзбурга, доктора медицинских наук и научного редактора журнала "Худеем правильно", риски, связанные с употреблением сырых яиц, значительно превосходят предполагаемую пользу. В интервью NEWS. ru он подчеркнул, что сырые яйца представляют опасность заражения сальмонеллёзом и могут провоцировать аллергические реакции.

Диетолог предупредил об опасности яиц всмятку
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Аллергия на белок разовьётся быстрее, чем при употреблении варёного яйца. Риск инфекционных заболеваний настолько велик, что существует приказ, регламентирующий в системах общепита никогда не продавать яйца всмятку. Всегда речь идет о достаточной термической обработке яиц", — подчеркнул диетолог.

Употребление сырых яиц также затруднено при панкреатите и других заболеваниях, поскольку организм испытывает трудности с их перевариванием. Более того, Михаил Гинзбург опроверг распространённое мнение о лечебных свойствах сырых яиц при хронических заболеваниях, заявив, что они не обладают подобным эффектом.

Уточнения

Сальмонеллёз (лат. salmonellosis) — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии; острое антропозоонозное инфекционное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, преимущественно, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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