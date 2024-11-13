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Ортопед рассказал, какой должна быть хорошая зимняя обувь

1:22
Здоровье

Холодный воздух, повышенная влажность, снег и другие факторы зимней погоды могут существенно ухудшить здоровье ног, особенно если выбрать неподходящую обувь. Поэтому крайне важно приобретать ботинки, обладающие тремя ключевыми свойствами. Об этом рассказал врач-травматолог, ортопед Сергей Малыхин.

"Холодная погода оказывает значительное влияние на здоровье ног, так как низкие температуры, влажность, снег и лёд могут привести к различным проблемам, начиная от обморожений и заканчивая заболеваниями суставов и кожными проблемами", — предупредил специалист в беседе с РИАМО.

В таких условиях следует обращать внимание как на уровень защиты, так и на степень комфорта. Эксперт рекомендовал зимой носить только теплоизоляционную, водоотталкивающую и дышащую обувь. Кстати, важную роль в сохранении тепла играет толщина подошвы, так как она служит изоляцией между ногами и поверхностью.

Например, лучше выбирать обувь с натуральным мехом, хотя допустима и синтетика. Поверхность обуви должна быть сшита из водоотталкивающей и дышащей ткани. Толстая и прочная подошва улучшит сцепление, чтобы ботинки не скользили на льду.

Уточнения

Ортопеди́я (ортопе́дия, греч. ὀρθός — «прямой; правильный» и παιδεία — «воспитание (детей)») — раздел клинической медицины, раздел хирургии, изучающий профилактику, диагностику и лечение деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы, которые являются результатом врождённых дефектов, пороков развития, последствий травм или заболеваний.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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