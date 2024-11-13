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Нарколог рассказал, когда алкоголика можно госпитализировать принудительно

1:21
Здоровье

Если алкоголик представляет значительную угрозу для себя и окружающих, то по закону его можно госпитализировать без его согласия. Ключевым основанием для доставки пьяного человека в наркологический стационар является его агрессивное поведение.

Нарколог рассказал, когда алкоголика можно госпитализировать принудительно
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Об этом сообщил психиатр и нарколог Дмитрий Вашкин в интервью РИАМО. Он отметил, что для принудительной госпитализации алкоголика необходимы серьёзные основания. Лечение без согласия пациента возможно, если он находится в беспомощном состоянии, проявляет агрессию, страдает от тяжёлых психических расстройств на фоне алкогольного опьянения и неоднократно совершал правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

"Если вы столкнулись с такой крайней ситуацией, первым делом обратитесь в полицию и вызовите наркологическую бригаду для освидетельствования", — рекомендовал эксперт.

Эксперт добавил, что для госпитализации потребуется судебное решение. Поэтому важно заранее собрать доказательства опасного поведения алкоголика, такие как свидетельские показания соседей, справки из травмпункта и видеозаписи. Однако отправить пьяного человека в стационар можно только временно. Для полноценного лечения необходимо добровольное согласие пациента.

Уточнения

Алкоголи́зм (от араб. الكحل‎ [al-koḥl] — «порошкообразная сурьма»), также хрони́ческий алкоголи́зм, хрони́ческая алкого́льная интоксикация, этили́зм, алкогольная токсикомания — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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