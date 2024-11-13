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Учёные назвали ошибку, которая губит сердце

1:50
Здоровье

Длительное время, проведенное за компьютером, даже если после рабочего дня человек выходит на прогулку, может способствовать преждевременному старению. Такой вывод сделали исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно их данным, риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранних проявлений старения возрастает при проведении более 60 часов в неделю за компьютером. Учёные подчеркнули, что наиболее подвержены такому поведению миллениалы — люди, родившиеся с начала 80-х до середины 90-х годов.

Эксперты провели анализ таких показателей, как уровень холестерина и индекс массы тела среди молодёжи. В исследовании участвовали более тысячи добровольцев в возрасте от 28 до 49 лет. Один из авторов, Райан Брюльман, исследователь с кафедры генетики, геномики и биоинформатики, отметил, что многие ошибочно считают, что хороший метаболизм в молодости гарантирует отличное самочувствие после 50 лет. Однако образ жизни играет ключевую роль и формирует наше будущее.

"То, что вы делаете в этот период жизни, имеет большое значение", — подчеркнул исследователь.

Исследователи отметили, что всего 20 минут умеренной физической активности в день не способны компенсировать вред от продолжительного сидения. В результате анализа выяснили, что чем больше времени человек проводит в сидячем положении, тем более старшим он кажется. Учёные рекомендуют сокращать время за компьютером, использовать столы для работы стоя, чаще выходить на прогулки и уделять как минимум 30 минут в день кардионагрузкам.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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