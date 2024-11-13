Учёные назвали ошибку, которая губит сердце

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительное время, проведенное за компьютером, даже если после рабочего дня человек выходит на прогулку, может способствовать преждевременному старению. Такой вывод сделали исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно их данным, риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранних проявлений старения возрастает при проведении более 60 часов в неделю за компьютером. Учёные подчеркнули, что наиболее подвержены такому поведению миллениалы — люди, родившиеся с начала 80-х до середины 90-х годов.

Эксперты провели анализ таких показателей, как уровень холестерина и индекс массы тела среди молодёжи. В исследовании участвовали более тысячи добровольцев в возрасте от 28 до 49 лет. Один из авторов, Райан Брюльман, исследователь с кафедры генетики, геномики и биоинформатики, отметил, что многие ошибочно считают, что хороший метаболизм в молодости гарантирует отличное самочувствие после 50 лет. Однако образ жизни играет ключевую роль и формирует наше будущее.

"То, что вы делаете в этот период жизни, имеет большое значение", — подчеркнул исследователь.

Исследователи отметили, что всего 20 минут умеренной физической активности в день не способны компенсировать вред от продолжительного сидения. В результате анализа выяснили, что чем больше времени человек проводит в сидячем положении, тем более старшим он кажется. Учёные рекомендуют сокращать время за компьютером, использовать столы для работы стоя, чаще выходить на прогулки и уделять как минимум 30 минут в день кардионагрузкам.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

