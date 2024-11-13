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Опасный завтрак по версии врача Барановой

1:23
Здоровье

Прежде чем сделать выбор в пользу какого-либо продукта на полке, стоит хорошенько подумать, даже если он выглядит привычно и заманчиво. В своем Telegram-канале кандидат медицинских наук и врач-терапевт Ирина Баранова делится размышлениями о том, почему сосиски не входят в её список покупок для семьи. Хотя многие считают их быстрым вариантом завтрака, терапевт уверена, что это вовсе не оптимальный выбор. Об этом сообщает "Российская газета".

"Этот продукт вызывает рак. Многочисленные исследования уже давно подтвердили его связь с самыми серьёзными проблемами для здоровья", — пишет врач.

Ирина Баранова поясняет, что в этом, на первый взгляд, невинном продукте содержатся вещества, признанные канцерогенными, которые могут "инициировать процессы в организме, способствующие образованию опухолей".

Кроме того, стоит отметить, что данный продукт подвергается обработке с применением консервантов и усилителей вкуса, которые улучшают его внешний вид и увеличивают срок хранения. Часто в его составе можно встретить стабилизаторы и нитриты. Регулярное потребление пищи с такими компонентами может привести к повышенному риску возникновения серьёзных проблем в ЖКТ, отметила кандидат медицинских наук.

Уточнения

О́пухоль (др.-греч. -ομα, лат. tumor), также новообразование, неоплазия, неоплазма — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.
 

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
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