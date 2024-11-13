Врач Баранова назвала кашу, которая приводит к лишнему весу

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Среди различных видов каш манная занимает одну из первых позиций по бесполезности, а порой даже может оказаться вредной. Это связано с её высоким гликемическим индексом, который приводит к скачкам уровня сахара в крови. Регулярное употребление этой каши без добавления белка в рацион может незаметно привести к набору лишнего веса. Кандидат медицинских наук и терапевт Ирина Баранова подробно объяснила этот вопрос. Об этом сообщает "Российская газета".

Врач отметила, что манная каша состоит в основном из "быстрых" углеводов, в то время как она бедна как белками, так и клетчаткой, которая жизненно необходима для полноценной работы кишечника.

"Недостаток последней может привести к нарушению работы ЖКТ", - пишет Ирина Баранова в своем Telegram-канале.

Пищевые волокна, содержащиеся в различных продуктах, играют ключевую роль в контроле уровня сахара и поддержании баланса в организме. В этом контексте манная каша значительно уступает таким злакам, как гречка или овсянка.

Для людей с диабетом или предрасположенностью к ожирению манная каша может оказаться не лучшим выбором из-за высокого гликемического индекса, который способствует набору веса и увеличению жировой ткани, особенно в области живота.

Также важно отметить, что манная крупа содержит фитиновую кислоту, которая может мешать усвоению таких жизненно необходимых минералов, как кальций, железо и магний.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.



Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.



