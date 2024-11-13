Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как безопасно перевозить кошку: что стоит знать каждому владельцу
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Силуанов заявил, что рубли, а не доллары, являются правильным выбором россиян
Австралопитеки и их ловкость: новая гипотеза учёных
Простой и быстрый десерт, который удивит всех гостей на праздничном столе
Воздух озера Комо: новый сувенир из Италии
Сезонная консервация двигателя: что нужно сделать перед хранением
Девушкам рассказали, как найти мотивацию и начать усердно работать над своим телом
Разделите миски: как избежать странного поведения кошки

Врач Баранова назвала кашу, которая приводит к лишнему весу

1:36
Здоровье

Среди различных видов каш манная занимает одну из первых позиций по бесполезности, а порой даже может оказаться вредной. Это связано с её высоким гликемическим индексом, который приводит к скачкам уровня сахара в крови. Регулярное употребление этой каши без добавления белка в рацион может незаметно привести к набору лишнего веса. Кандидат медицинских наук и терапевт Ирина Баранова подробно объяснила этот вопрос. Об этом сообщает "Российская газета".

Врач отметила, что манная каша состоит в основном из "быстрых" углеводов, в то время как она бедна как белками, так и клетчаткой, которая жизненно необходима для полноценной работы кишечника.

"Недостаток последней может привести к нарушению работы ЖКТ", - пишет Ирина Баранова в своем Telegram-канале.

Пищевые волокна, содержащиеся в различных продуктах, играют ключевую роль в контроле уровня сахара и поддержании баланса в организме. В этом контексте манная каша значительно уступает таким злакам, как гречка или овсянка.

Для людей с диабетом или предрасположенностью к ожирению манная каша может оказаться не лучшим выбором из-за высокого гликемического индекса, который способствует набору веса и увеличению жировой ткани, особенно в области живота.

Также важно отметить, что манная крупа содержит фитиновую кислоту, которая может мешать усвоению таких жизненно необходимых минералов, как кальций, железо и магний.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией
Экономика и бизнес
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Простой и быстрый десерт, который удивит всех гостей на праздничном столе
Воздух озера Комо: новый сувенир из Италии
Сезонная консервация двигателя: что нужно сделать перед хранением
Девушкам рассказали, как найти мотивацию и начать усердно работать над своим телом
Разделите миски: как избежать странного поведения кошки
Кто на дороге ведёт себя хуже: разбираем причины
В период распродаж покупателей квартир подстерегает больше опасностей, чем в обычные дни?
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Почему нельзя злоупотреблять чесноком: предупреждения эксперта
В США череда ураганов нанесла ущерб производителю удобрений Mosaic
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.