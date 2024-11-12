Эксперты раскрыли пользу популярных лепешек с начинкой

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Михаил Коновалов объяснил, что чуду с творогом способствуют снижению сахара в крови. "Творог богат кальцием, а этот минерал необходим для правильного усвоения сахара, поступающего с пищей. В результате, его уровень в крови снижается", — отметил специалист. Он подчеркнул, что кальций также играет важную роль в укреплении костей.

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Елена Малышева добавила, что в другой составляющей начинки — зелени — содержится большое количество витамина К, который, как она пояснила, способствует ускорению процесса заживления ран.