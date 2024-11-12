Назван популярный продукт на завтрак, повышающий риск развития рака

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По ее словам, этот широко распространенный продукт, пользующийся популярностью на завтрак, включает в себя консерванты, усилители вкуса, стабилизаторы и нитриты.

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Эти добавки помогают продлить срок хранения сосисок и улучшить их внешний вид. Однако в процессе производства они могут привести к образованию канцерогенов, и регулярное употребление таких продуктов может повысить риск развития рака кишечника и желудка, предупредила врач.

Ирина Баранова также подчеркнула, что сосиски нельзя считать лишь "быстрой пищей" — они представляют собой серьезную угрозу для здоровья, и особенно это касается потребления их детьми. Это заявление она сделала в своем Telegram-канале.