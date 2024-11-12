Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбербанк возобновляет некоторые виды льготной ипотеки
Тёмные века в истории Древней Греции оказались короче, а Возрождение - долгим
Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества
Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана
Как выбрать безопасную незамерзайку: три вида спирта и их влияние
Как завоевать любовь кошки
Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей
Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах
Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом

Россиян предупредили об опасности самолечения при пневмонии

1:00
Здоровье

Об этом сообщил Эльдар Гусейнов, врач высшей категории и заведующий поликлиникой национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России.

Россиян предупредили об опасности самолечения при пневмонии
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Пневмония представляет собой острое инфекционное заболевание, которое проявляется симптомами, характерными для поражения нижних дыхательных путей, как сообщает Life. ru.

При диагностировании пневмонии специалист должен оперативно приступить к назначению лечения, которое будет зависеть от возможного возбудителя, степени тяжести заболевания и общего состояния пациента.

В процессе лечения крайне важно не прекращать прием антибиотиков самостоятельно, так как это может вызвать возникновение устойчивости к лекарствам и привести к осложнениям. Не менее значимо соблюдать санитарные нормы, правильно питаться, заниматься физической активностью и регулярно проходить вакцинацию, включая прививки от гриппа и пневмококка.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Наука и техника
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные Аудио 
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях
Авто
ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Последние материалы
Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества
Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана
Как выбрать безопасную незамерзайку: три вида спирта и их влияние
Как завоевать любовь кошки
Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей
Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах
Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом
Усталость мозга - причина агрессивного поведения
Музыкант Андрей Решетин считает, что Борис Гребенщиков* выжил из ума
Как правильно варить рис разными способами: кастрюля, мультиварка и сковорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.