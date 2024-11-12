Россиян предупредили об опасности самолечения при пневмонии

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Об этом сообщил Эльдар Гусейнов, врач высшей категории и заведующий поликлиникой национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России.

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Пневмония представляет собой острое инфекционное заболевание, которое проявляется симптомами, характерными для поражения нижних дыхательных путей, как сообщает Life. ru.

При диагностировании пневмонии специалист должен оперативно приступить к назначению лечения, которое будет зависеть от возможного возбудителя, степени тяжести заболевания и общего состояния пациента.

В процессе лечения крайне важно не прекращать прием антибиотиков самостоятельно, так как это может вызвать возникновение устойчивости к лекарствам и привести к осложнениям. Не менее значимо соблюдать санитарные нормы, правильно питаться, заниматься физической активностью и регулярно проходить вакцинацию, включая прививки от гриппа и пневмококка.