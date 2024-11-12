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Почему сильная чистка зубов разрушает вашу эмаль

0:57
Здоровье

Многие считают, что чем сильнее чистить зубы, тем эффективнее устраняется налет. Считается, что интенсивное трение щеткой помогает быстро очистить эмаль и удалить остатки пищи между зубами. Однако чрезмерное усердие в этой ежедневной процедуре способно причинить серьезный вред.

Почему сильная чистка зубов разрушает вашу эмаль
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothbrush_x3_20050716_002.jpg by Jonas Bergsten

Сильное трение щетины об эмаль может повредить защитный слой зубов, а также привести к травмам десен. Очищение зубов должно быть тщательным, но мягким — излишняя грубость при чистке вредна не меньше, чем недостаточное усилие.

Неправильная техника чистки может оказаться еще опаснее, чем слабое очищение. Но это не значит, что нужно чистить зубы поверхностно. Важно находить баланс: не трите зубы чересчур сильно, но и не ослабляйте усилия настолько, чтобы налет оставался. При недостаточной очистке он превратится в зубной камень.

Уточнения

Чи́стка зубо́в - процедура личной гигиены для очистки поверхности зубов от остатков пищи и мягкого зубного налёта, обычно выполняемая с помощью зубной щётки и зубной пасты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Черникова Надежда
Специалист по профилактике стоматологических заболеваний
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