Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпугиватели собак: ваш надежный защитник в любой ситуации
Почему сгущенку нельзя хранить в жестяной банке: рекомендации для хозяек
Идеи для стильного интерьера без ремонта и хлопот
"Зенит" раскрыл стартовый состав на матч с "Фенербахче"
Актёр Кирилл Кузнецов заявил, что российскому кино не хватает светлых историй
Идеальный секрет домашней пиццы: тесто, которое покорит ваше сердце
Уайт: хочу, чтобы Чимаев выступил в США
Китайцы раскрыли, как побороть старение
В Херсонской области создадут новые туристические зоны до 2026 года

Как сохранить здоровье кишечника: простые правила для защиты от колита и воспалений

1:29
Здоровье

Здоровье кишечника зависит не только от рациона питания — есть ряд неожиданных факторов, которые также оказывают на него значительное влияние. Ключевую роль здесь играют такие аспекты, как регулярный питьевой режим и умение справляться со стрессом.

Как сохранить здоровье кишечника: простые правила для защиты от колита и воспалений
Фото: Freepik is licensed under Free license

Как же можно укрепить пищеварительную систему и защититься от таких заболеваний как воспаление кишечника, язвенный колит и болезнь Крона?

Одним из главных факторов здоровья кишечника является достаточное количество клетчатки в рационе. Чтобы избежать воспалительных процессов, каждый день рекомендуется употреблять 30-40 граммов клетчатки. Источниками этой полезной пищи могут служить овощи, фрукты, ягоды, цельные злаки и бобовые.

Также следует помнить о полезных жирах, которые содержатся в орехах, семечках и растительных маслах, а еще о поддержании водного баланса — следует выпивать до восьми стаканов воды ежедневно.

Кроме питания на здоровье кишечника положительно влияют физические упражнения. Они поддерживают работу сердца, легких, иммунной системы и пищеварения. Не менее важен и уход за психическим состоянием: исследования показывают, что психологические травмы, перенесенные в разное время, могут увеличить риск нарушений в работе ЖКТ, включая синдром раздраженного кишечника и запоры.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Авто
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных Аудио 
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Садоводство, цветоводство
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Последние материалы
Китайцы раскрыли, как побороть старение
В Херсонской области создадут новые туристические зоны до 2026 года
Состояние "водителя-зомби": что оно значит и как его предотвратить?
Как сохранить здоровье кишечника: простые правила для защиты от колита и воспалений
Стали известны лучшие российские работодатели
Англичанка влюбилась в заключенного намного младше себя и дождалась его
Укрытие как залог здоровья деревьев: стоит ли беспокоиться?
Удивительные способности собачьего носа: тепло, которое они чувствуют
Какие продукты провоцируют варикоз?
На бирже произошел сегодня форменный крах... - писала газета Русское Слово 16 ноября 1905 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.