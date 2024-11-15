Как сохранить здоровье кишечника: простые правила для защиты от колита и воспалений

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье кишечника зависит не только от рациона питания — есть ряд неожиданных факторов, которые также оказывают на него значительное влияние. Ключевую роль здесь играют такие аспекты, как регулярный питьевой режим и умение справляться со стрессом.

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Как же можно укрепить пищеварительную систему и защититься от таких заболеваний как воспаление кишечника, язвенный колит и болезнь Крона?

Одним из главных факторов здоровья кишечника является достаточное количество клетчатки в рационе. Чтобы избежать воспалительных процессов, каждый день рекомендуется употреблять 30-40 граммов клетчатки. Источниками этой полезной пищи могут служить овощи, фрукты, ягоды, цельные злаки и бобовые.

Также следует помнить о полезных жирах, которые содержатся в орехах, семечках и растительных маслах, а еще о поддержании водного баланса — следует выпивать до восьми стаканов воды ежедневно.

Кроме питания на здоровье кишечника положительно влияют физические упражнения. Они поддерживают работу сердца, легких, иммунной системы и пищеварения. Не менее важен и уход за психическим состоянием: исследования показывают, что психологические травмы, перенесенные в разное время, могут увеличить риск нарушений в работе ЖКТ, включая синдром раздраженного кишечника и запоры.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

