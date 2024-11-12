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Хватит терпеть лишний вес: почему стоит пить больше воды

1:16
Здоровье

Многие люди устали слышать о необходимости ежедневно выпивать по 8 стаканов воды. Этот совет кажется особенно трудновыполнимым зимой, когда потребность в жидкости меньше, чем в жару. Однако эксперты утверждают, что достаточное потребление воды действительно влияет на внешний вид и здоровье. Что же изменится, если пить по 8 стаканов воды в день?

Хватит терпеть лишний вес: почему стоит пить больше воды
Фото: flickr.com by memoreks, CC BY-SA 2.0

Как 8 стаканов воды в день влияют на организм

Меньше морщин. Часто люди начинают замечать морщины раньше, чем им хотелось бы, и сразу обращаются к косметологу. Между тем, регулярное потребление достаточного количества воды помогает коже оставаться увлажненной и эластичной, что замедляет процесс появления морщин.

Укрепление здоровья. Вода является мощным очистителем для организма, помогая выводить токсины и улучшать работу внутренних органов. Это способствует повышению общего уровня здоровья и устойчивости к болезням.

Контроль веса. Вода — важный элемент в борьбе с лишним весом, так как она помогает снизить аппетит и улучшает метаболизм. В результате питьевой режим помогает справляться с жировыми отложениями.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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