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Профилактика тромбоза: как защитить себя с помощью простых привычек

1:20
Здоровье

Тромбоз — одна из причин внезапных смертей, от которой, увы, не застрахованы даже молодые. Именно поэтому медики рекомендуют подходить к его профилактике с полной ответственностью и помнить о простых, но действенных правилах, которые помогут защитить себя.

Профилактика тромбоза: как защитить себя с помощью простых привычек
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Ключевые советы для профилактики тромбоза

Ходьба. Регулярные прогулки способны оказывать положительное влияние на сердце и сосуды. Ходьба как вид физической активности помогает улучшить кровообращение и снизить вероятность образования тромбов. Специалисты советуют выделять для этого хотя бы час в день.

Контроль веса. Лишние килограммы могут стать причиной множества серьезных проблем со здоровьем, и тромбоз — одна из них. Люди с избыточным весом находятся в зоне риска, поэтому важно следить за индексом массы тела и не допускать его превышения верхних границ нормы.

Спорт. Регулярные занятия йогой, гимнастикой и посещение тренажерного зала помогают улучшить циркуляцию крови в организме, что существенно снижает вероятность тромбоза. Желательно выделять на занятия спортом хотя бы 60 минут трижды в неделю — это поможет поддерживать организм в тонусе и укрепить здоровье.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis "свёртывание" ← др.-греч. θρόμβος "сгусток") — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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