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Пульмонолог рассказал, стоит ли использовать антибиотики для лечения кашля

1:41
Здоровье

Кашель является симптомом многих заболеваний, в том числе и бактериального происхождения. Если начать принимать антибиотики без рекомендации врача, то можно только усугубить ситуацию, вызвав устойчивость бактерий к препаратам, рассказывает Сергей Ложкин, врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России.

Пульмонолог рассказал, стоит ли использовать антибиотики для лечения кашля
Фото: Городская поликлиника № 17 is licensed under public domain

В первую очередь, важно определить причину кашля. Так, если это постназальный затек, возникающий при ОРВИ, то антибиотикотерапия не требуется. Лечение будет направлено на снятие отека, поможет обильное питье, промывание носа и поддержание влажности в помещении.

Часто кашель возникает при рефлюкс-эзофагите. Тогда наблюдаются сопутствующие симптомы, такие как изжога, отрыжка. Избыточный вес является дополнительным фактором риска.

Если в желудке не выявлена бактерия Helicobacter pylori, то лечение антибиотиками не потребуется.

А вот аспирационную пневмонию, которая возникает в результате попадания твердых частиц пищи в дыхательные пути, лечат как раз именно антибиотиками.

Кашель может возникать из-за аллергии. Антибиотикотерапия не требуется.

Если кашель является симптомом инфекции, то важно понять, вирус это или бактерия. Антибиотики назначаются только в последнем случае.

"Важно помнить, что антибиотикотерапию назначает только врач. Бесконтрольное самолечение приводит к формированию устойчивых штаммов возбудителей, которые могут длительное время оставаться в организме", — подчеркнул врач.

Уточнения

Антибио́тики — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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