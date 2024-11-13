Пульмонолог рассказал, стоит ли использовать антибиотики для лечения кашля

Кашель является симптомом многих заболеваний, в том числе и бактериального происхождения. Если начать принимать антибиотики без рекомендации врача, то можно только усугубить ситуацию, вызвав устойчивость бактерий к препаратам, рассказывает Сергей Ложкин, врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России.
В первую очередь, важно определить причину кашля. Так, если это постназальный затек, возникающий при ОРВИ, то антибиотикотерапия не требуется. Лечение будет направлено на снятие отека, поможет обильное питье, промывание носа и поддержание влажности в помещении.
Часто кашель возникает при рефлюкс-эзофагите. Тогда наблюдаются сопутствующие симптомы, такие как изжога, отрыжка. Избыточный вес является дополнительным фактором риска.
Если в желудке не выявлена бактерия Helicobacter pylori, то лечение антибиотиками не потребуется.
А вот аспирационную пневмонию, которая возникает в результате попадания твердых частиц пищи в дыхательные пути, лечат как раз именно антибиотиками.
Кашель может возникать из-за аллергии. Антибиотикотерапия не требуется.
Если кашель является симптомом инфекции, то важно понять, вирус это или бактерия. Антибиотики назначаются только в последнем случае.
"Важно помнить, что антибиотикотерапию назначает только врач. Бесконтрольное самолечение приводит к формированию устойчивых штаммов возбудителей, которые могут длительное время оставаться в организме", — подчеркнул врач.
Антибио́тики — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.
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