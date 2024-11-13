Что случится с вашим сердцем, если есть выпечку каждый день

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всего три недели достаточно, чтобы вредные пищевые привычки серьезно отразились на сердце и сосудах. И проблема не в строгой диете, а в регулярном употреблении жирной пищи, которая ухудшает показатели здоровья буквально за считанные дни.

Фото: commons.wikimedia.org by Linnearodrigs, CC BY-SA 4.0

Согласно исследованиям ученых из Оксфордского университета, выпечка из магазинов, содержащая насыщенные жиры, становится одной из главных причин проблем с сосудами. Даже один круассан или порция печенья в день могут существенно повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие продукты следует исключить

Опасность представляют не только копчёности и сосиски. Даже невинные, на первый взгляд, выпечка и десерты из магазинов содержат много насыщенных жиров. Ежедневное употребление таких продуктов может за несколько недель привести к проблемам со здоровьем, включая ухудшение холестеринового профиля и накопление жира в печени.

Данные исследований

В ходе эксперимента добровольцы были поделены на две группы. Первая группа ежедневно получала десерты с высоким содержанием насыщенных жиров, а вторая придерживалась рациона с полезными жирами — рыбой, орехами, оливковым маслом. Через несколько недель у участников первой группы снизились показатели "хорошего" холестерина, увеличился уровень жира в печени и повысился риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что даже без заметного увеличения веса вредные продукты способны вызвать метаболические изменения, которые за один месяц многократно повышают вероятность заболеваний сердца.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.

