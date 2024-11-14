Почему ватные палочки опасны для здоровья ушей

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены, что чистка ушей ватными палочками — безобидная и полезная привычка. Но эта процедура может принести больше вреда, чем пользы, и нанести ущерб здоровью ушей.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, CC BY-SA 3.0

Риск повреждения слухового прохода

При использовании ватных палочек можно повредить чувствительную кожу внутри уха. Даже мягкий хлопок способен вызвать микротрещины и раздражение, делая ушной проход уязвимым для бактерий. Со временем это приводит к воспалению и инфекциям.

Нарушение естественной защиты уха

Ушная сера выполняет важную защитную функцию: она препятствует попаданию пыли, грязи и микроорганизмов внутрь уха. При регулярном использовании ватных палочек этот природный барьер разрушается, увеличивая вероятность инфекций. Стоит помнить, что уши самоочищаются, и вмешательство может нарушить этот естественный процесс.

Серные пробки

Пытаясь глубже прочистить ухо, палочка может случайно протолкнуть серу внутрь, создавая серные пробки. Это вызывает дискомфорт, заложенность, а иногда и временную потерю слуха. Самостоятельное удаление пробок может лишь усугубить ситуацию и даже повредить барабанную перепонку.

Безопасные методы ухода за ушами

Чтобы избежать проблем, специалисты советуют использовать для очищения ушей специальные растворы или мягкие капли, которые помогают аккуратно удалить загрязнения и поддерживают здоровье ушей.

Уточнения

Ту́пфер (нем. Tupfer - "тампон"), более известный как ва́тная па́лочка - стерильный зонд-тампон, который состоит из марли, ваты или другого пористого материала.

