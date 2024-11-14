Почему ватные палочки опасны для здоровья ушей

Многие уверены, что чистка ушей ватными палочками — безобидная и полезная привычка. Но эта процедура может принести больше вреда, чем пользы, и нанести ущерб здоровью ушей.
При использовании ватных палочек можно повредить чувствительную кожу внутри уха. Даже мягкий хлопок способен вызвать микротрещины и раздражение, делая ушной проход уязвимым для бактерий. Со временем это приводит к воспалению и инфекциям.
Ушная сера выполняет важную защитную функцию: она препятствует попаданию пыли, грязи и микроорганизмов внутрь уха. При регулярном использовании ватных палочек этот природный барьер разрушается, увеличивая вероятность инфекций. Стоит помнить, что уши самоочищаются, и вмешательство может нарушить этот естественный процесс.
Пытаясь глубже прочистить ухо, палочка может случайно протолкнуть серу внутрь, создавая серные пробки. Это вызывает дискомфорт, заложенность, а иногда и временную потерю слуха. Самостоятельное удаление пробок может лишь усугубить ситуацию и даже повредить барабанную перепонку.
Чтобы избежать проблем, специалисты советуют использовать для очищения ушей специальные растворы или мягкие капли, которые помогают аккуратно удалить загрязнения и поддерживают здоровье ушей.
Ту́пфер (нем. Tupfer - "тампон"), более известный как ва́тная па́лочка - стерильный зонд-тампон, который состоит из марли, ваты или другого пористого материала.
Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.