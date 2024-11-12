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Врач рассказала, как отказ от шапки осенью и зимой может привести к параличу лица

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Здоровье

Особенно подвержены таким проблемам те, кто не носит шапку или шарф в холодную и ветреную погоду. Переохлаждение в области височно-нижнечелюстного сустава может привести к воспалению, что проявляется сильными болями.

Врач рассказала, как отказ от шапки осенью и зимой может привести к параличу лица
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Холодовая ишемия, возникающая в конечных ветвях лицевого нерва, способна вызвать его ослабление или паралич. Об этом сообщила "Газете.Ru" врач-невролог Юлия Валуйская.

Если у пациента не подтвердился серьезный диагноз, то ему назначается лечение, исходя из наличия других заболеваний, сопровождающих неврит лицевого нерва.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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