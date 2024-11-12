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Врач предупредил о приводящих к ампутации ноги мозолях

Здоровье

Об этом сообщили врач общей практики Александр Мясников и заведующая Центром диабетической стопы Анна Андреева во время передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Врач предупредил о приводящих к ампутации ноги мозолях
Фото: pxhere

Эксперты объяснили, что наличие натоптышей и мозолей в сочетании с потерей чувствительности стопы может указывать на развитие диабетической стопы, что является осложнением при диабете.

Такое осложнение может привести к ампутации конечности. Человек может повреждать ногу, не замечая боли. В результате этого образуются "ворота" для инфекции, сосуды суживаются, а микроциркуляция крови нарушается. В итоге очаг инфекции начинает постепенно развиваться, добавил Мясников.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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