Врач предупредил о приводящих к ампутации ноги мозолях

Об этом сообщили врач общей практики Александр Мясников и заведующая Центром диабетической стопы Анна Андреева во время передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

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Эксперты объяснили, что наличие натоптышей и мозолей в сочетании с потерей чувствительности стопы может указывать на развитие диабетической стопы, что является осложнением при диабете.

Такое осложнение может привести к ампутации конечности. Человек может повреждать ногу, не замечая боли. В результате этого образуются "ворота" для инфекции, сосуды суживаются, а микроциркуляция крови нарушается. В итоге очаг инфекции начинает постепенно развиваться, добавил Мясников.