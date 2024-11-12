В аптеках Екатеринбурга наблюдается дефицит физраствора

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представители аптечных сетей Екатеринбурга сообщили о возникших проблемах с поставками важного препарата — физраствора.

Фото: commons.wikimedia.org by HuBar, CC BY-SA 2.5

В частности, в аптеках Екатеринбурга стало трудно найти физраствор в упаковках объёмом более 5 и 10 миллилитров. Это связано с повышенным спросом и сложностями с поставками препарата, как сообщила Елена Московикина, руководитель аптечной справочной службы.

Представитель аптечной службы заявила, что речь идёт о востребованном препарате. По её словам, его отсутствие или нехватка объясняется отсутствием у поставщиков, сообщает "Царьград".

На данный момент физраствор во флаконах объёмом 100 и 200 миллилитров, который чаще всего приобретают покупатели покупателей, остался в наличии лишь в некоторых городских аптеках.

Уточнения

Изотони́ческие раство́ры — водные растворы, изотоничные плазме крови; простейшим раствором такого типа является так называемый физиологический раствор («физраствор»).



Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.

