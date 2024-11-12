Диетолог назвала продукты, которые сокращают продолжительность жизни

В этом контексте полезно ознакомиться с информацией о тех продуктах, которые могут привести к сокращению жизни и развитию серьезных заболеваний. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, к числу вредных продуктов, способных негативно сказаться на продолжительности жизни, относятся сладости, варенья, выпечка и пиво.

Эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, что ведет к увеличению уровня сахара в крови. Кроме того, следует остерегаться трансжиров и жареной пищи, к которым относятся фастфуд, картофель, красное мясо и маргарин.

Также врач отмечает, что неправильное питание может нарушить процесс синтеза коллагена, что негативно отражается на внешности.