Россиянам рассказали о новой смертельной грибковой инфекции Candida auris

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, что бесконтрольный приём антибиотиков вызывает ослабление иммунитета и подвергает людей, перенесших COVID-19, опасности заражения смертельной грибковой инфекцией Candida auris.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, CC BY-SA 3.0

"Антибиотик <…> подавляет нормальную флору кишечника, микрофлору человека. На этом неблагоприятном фоне начинается рост грибков. Лечится крайне трудно, а если человек выздоравливает, то остаются достаточно серьёзные неврологические последствия", — заявил эксперт.

Эта грибковая инфекция может поражать разные органы и системы, среди которых ЖКТ, сосуды, лёгкие, головной мозг. В зоне риска находятся пациенты, имеющие хронические и онкологические заболевания, а также ВИЧ-инфекцию.

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявила, что инфекцию крайне сложно подхватить в домашних условиях. Чаще всего опасность заражения возникает при инвазивных методах лечения, которые проводятся в госпиталях. В стационарах наших больниц такой инфекции нет, основной эпицентр заражения находится в Европе, Америке и Африке.

Среди симптомов заболевания грибковой инфекцией выделяют сильную усталость, боль в мышцах и высокую температуру. При этом обнаружить Candida auris не так-то просто.

Как сообщает сайт Москва 24, главным способом защиты от этой болезни, врачи называют укрепление иммунитета. Помимо этого, вместе с антибиотиками специалисты рекомендуют принимать пробиотики.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.



Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

