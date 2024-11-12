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Россиянам рассказали о новой смертельной грибковой инфекции Candida auris

1:44
Здоровье

Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, что бесконтрольный приём антибиотиков вызывает ослабление иммунитета и подвергает людей, перенесших COVID-19, опасности заражения смертельной грибковой инфекцией Candida auris.

Россиянам рассказали о новой смертельной грибковой инфекции Candida auris
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, CC BY-SA 3.0

"Антибиотик <…> подавляет нормальную флору кишечника, микрофлору человека. На этом неблагоприятном фоне начинается рост грибков. Лечится крайне трудно, а если человек выздоравливает, то остаются достаточно серьёзные неврологические последствия", — заявил эксперт.

Эта грибковая инфекция может поражать разные органы и системы, среди которых ЖКТ, сосуды, лёгкие, головной мозг. В зоне риска находятся пациенты, имеющие хронические и онкологические заболевания, а также ВИЧ-инфекцию.

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявила, что инфекцию крайне сложно подхватить в домашних условиях. Чаще всего опасность заражения возникает при инвазивных методах лечения, которые проводятся в госпиталях. В стационарах наших больниц такой инфекции нет, основной эпицентр заражения находится в Европе, Америке и Африке.

Среди симптомов заболевания грибковой инфекцией выделяют сильную усталость, боль в мышцах и высокую температуру. При этом обнаружить Candida auris не так-то просто.

Как сообщает сайт Москва 24, главным способом защиты от этой болезни, врачи называют укрепление иммунитета. Помимо этого, вместе с антибиотиками специалисты рекомендуют принимать пробиотики.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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