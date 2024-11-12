Стали известны вкусовые странности россиян

По результатам опроса, показавшего мнения людей, абсолютное большинство опрошенных (67,5%) открыты к кулинарным экспериментам.

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Например, 51% респондентов признались, что наслаждаются поеданием мела, а 47% отмечают, что им нравится медовая акварель. Данные были опубликованы интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, стало известно, что 16,6% россиян считают себя гурманами и постоянно ищут новые сочетания вкусов. В то время как 15,8% предпочитают простую еду без излишеств, 19,5% черпают вдохновение в рецептах, найденных в социальных сетях, и 14,8% случайно создают оригинальные блюда в процессе готовки.