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Стали известны вкусовые странности россиян

Здоровье

По результатам опроса, показавшего мнения людей, абсолютное большинство опрошенных (67,5%) открыты к кулинарным экспериментам.

Стали известны вкусовые странности россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Например, 51% респондентов признались, что наслаждаются поеданием мела, а 47% отмечают, что им нравится медовая акварель. Данные были опубликованы интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, стало известно, что 16,6% россиян считают себя гурманами и постоянно ищут новые сочетания вкусов. В то время как 15,8% предпочитают простую еду без излишеств, 19,5% черпают вдохновение в рецептах, найденных в социальных сетях, и 14,8% случайно создают оригинальные блюда в процессе готовки.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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