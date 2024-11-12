Россиянам рассказали, как подготовить себя к работе с психологом

"Нужно обратить внимание на фон. Обратить внимание на аппетит. Если у человека раннее просыпание, то это скорее говорит о каких-то депрессивных или субдепрессивных явлениях. Если человеку трудно уснуть, то это говорит скорее о тревожном расстройстве. Обратите внимание на аппетит. Как резко сниженный аппетит по сравнению с нормой, так и повышенный аппетит и набор веса, может тоже свидетельствовать о психологическом неблагополучии, об эмоциональном неблагополучии", — отметила специалист. Фото: Freepik by freepik, PDM

Она также отметила, что бывает такое, когда привычные занятия, которые приносили удовольствие, перестали удовлетворять. Если это депрессия, то стоит обратиться к психиатру, подтвердить диагноз или пройти шкалу Бека, например, в интернете. Естественно, это будут некорректные результаты. Корректные результаты можно получить только у психиатра. Но, тем не менее, некоторые направления человек может получить, ответив на опросник Бека. И, если это тревожное расстройство, если это депрессивное расстройство, то, конечно, нужно пить антидепрессанты. Далее необходима работа со специалистом.

"Надо сказать, что некоторые снижения настроения и вообще активности, например, в холодное время года. Это есть циркадные ритмы, которые мы, как живые существа, как любые животные, мы снижаем свою активность в холодное время года. Это совершенно норма. Тем более, что солнышка мало и отсутствие солнца тоже влияет на наше настроение. Значит, возвращаемся к тому, что делать. Если подозрения на депрессию, надо идти к психиатру, начать с таблеток, попытаться наполнить свою жизнь какими-то важными, интересными задачами", — добавила Потемкина.