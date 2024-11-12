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Врачи назвали количество недостающих человеку минут сна

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Здоровье

В ходе эксперимента 90 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет были распределены на три группы. Первая группа засыпала в 2:00 и вставала в 7:30, вторая придерживалась режима: засыпала в 22:30 и также поднималась в 7:30, а третья группа не изменяла свой обычный режим сна. Об этом сообщает издание Metro, ссылаясь на невролога Майкла Скаллина, одного из авторов научной работы.

Врачи назвали количество недостающих человеку минут сна
Фото: freepik

Участникам первой группы было предоставлено больше времени для отдыха — в среднем на 46 минут дольше, чем другим. Скаллин подметил, что члены первой группы начали ощущать себя более уверенно и лучше справляться со стрессом.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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