Врачи назвали количество недостающих человеку минут сна

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе эксперимента 90 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет были распределены на три группы. Первая группа засыпала в 2:00 и вставала в 7:30, вторая придерживалась режима: засыпала в 22:30 и также поднималась в 7:30, а третья группа не изменяла свой обычный режим сна. Об этом сообщает издание Metro, ссылаясь на невролога Майкла Скаллина, одного из авторов научной работы.

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Участникам первой группы было предоставлено больше времени для отдыха — в среднем на 46 минут дольше, чем другим. Скаллин подметил, что члены первой группы начали ощущать себя более уверенно и лучше справляться со стрессом.