Врачи назвали количество недостающих человеку минут сна

В ходе эксперимента 90 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет были распределены на три группы. Первая группа засыпала в 2:00 и вставала в 7:30, вторая придерживалась режима: засыпала в 22:30 и также поднималась в 7:30, а третья группа не изменяла свой обычный режим сна. Об этом сообщает издание Metro, ссылаясь на невролога Майкла Скаллина, одного из авторов научной работы.
Участникам первой группы было предоставлено больше времени для отдыха — в среднем на 46 минут дольше, чем другим. Скаллин подметил, что члены первой группы начали ощущать себя более уверенно и лучше справляться со стрессом.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.