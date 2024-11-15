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От чего действительно зависит наше потребление сахара

1:54
Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет свободные сахара как "моносахариды и дисахариды, добавляемые в пищу и напитки производителем, поваром или потребителем, а также содержащиеся в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентрированных версиях".

От чего действительно зависит наше потребление сахара
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, PDM

Повышенное потребление свободных сахаров ассоциируется с риском кариеса, ожирением и избыточным весом. Для снижения этих рисков ВОЗ советует сокращать потребление свободных сахаров до менее 10% от общей энергии, а снижение до 5% может принести дополнительные плюсы для здоровья.

Рекомендации по снижению тяги к сладкому

Некоторые органы здравоохранения предлагают дополнительно ограничить употребление сладких продуктов, чтобы уменьшить тягу к сладкому вкусу. Хотя вопрос о влиянии сладкого вкуса на фактическое потребление сахара спорен, предполагается, что предпочтение к сладкому способствует высокому потреблению сахара.

Исследование взаимосвязи вкусов и потребления сахара

Исследование изучает, как вкусовые предпочтения к сладкому влияют на потребление сахара. Несмотря на связь избыточного потребления сахара с ожирением и метаболическими нарушениями, данные исследования показали неоднозначную связь между предпочтением к сладкому и реальным потреблением сахара.

Ключевые результаты

В исследовании участвовали 179 жителей Великобритании, которые получали более 5% своей энергии из свободных сахаров. Испытуемые оценивали свои предпочтения в лабораторных условиях, пробуя различные сладкие продукты, и фиксировали потребление сахара в течение трёх дней. Результаты показали, что предпочтения к сладкому не всегда коррелируют с реальным потреблением сахара.

Уточнения

Сахаро́за (также допустим вариант сукро́за, в быту может именоваться просто сахаром) — дисахарид из группы олигосахаридов, состоящий из остатков двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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