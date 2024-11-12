Учёные рассказали, почему надо мыть руки после животных

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мытьё рук после контакта с домашними животными — не просто гигиеническая мера. Как отмечают эксперты Пермского Политехнического университета, любимые питомцы могут заразить многими опасными заболеваниями.

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Например, чаще всего от животных можно получить глистов, отходы жизнедеятельности которых провоцируют аллергию и ослабляют иммунитет.

Токсокароз — более серьезное заболевание, которое вызывают черви-нематоды и их личинки. Такое поражение может привести даже к летальному исходу. Эхиноккокоз вызывают ленточные черви. Яйцо гельминта прикрепляется к какому-нибудь органу, формируя вокруг себя оболочку. Такой пузырь диаметром до 12 см может вызвать разрыв органа.

Также кошки переносят токсоплазмоз, особенно он опасен для беременных. Плод больной матери может получить патологии, несовместимые с жизнью.

Уточнения

Гельми́нты — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.



