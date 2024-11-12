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Врач Сухорукова делится тремя полезными продуктами для здоровья без сахара

1:19
Здоровье

Овсяные хлопья, бананы и фасоль особенно полезны осенью благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, которые необходимы для поддержания энергии и жизненных сил. По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, важно избегать добавленного сахара. Об этом сообщает "Российская газета".

Врач Сухорукова делится тремя полезными продуктами для здоровья без сахара
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Врач подчёркивает, что особенно в холодное время года организму необходимо обеспечивать достаточное количество витаминов группы В, D, C, а также таких элементов как кальций, калий, железо и магний.

Кроме овсянки, бананов и фасоли, специалист упоминает и другие полезные продукты, которые стоит включить в свой рацион.

"Это также чечевица, финики, жирная рыба, говядина, орехи и яблоки", — отметила Людмила Сухорукова.

Для укрепления здоровья подойдут морсы из шиповника, облепихи и клюквы. Также важно сократить или полностью исключить сахар из рациона, поскольку он негативно влияет на иммунную систему. Если требуется подсластитель, можно использовать немного мёда — он известен своими укрепляющими и успокаивающими качествами.

Уточнения

Цитра́т ма́гния — магниевая соль лимонной кислоты C6H6O7Mg, лекарственное средство, источник магния, одного из важнейших внутриклеточных макроэлементов в организме.
 

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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