Врач Сухорукова делится тремя полезными продуктами для здоровья без сахара

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсяные хлопья, бананы и фасоль особенно полезны осенью благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, которые необходимы для поддержания энергии и жизненных сил. По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, важно избегать добавленного сахара. Об этом сообщает "Российская газета".

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Врач подчёркивает, что особенно в холодное время года организму необходимо обеспечивать достаточное количество витаминов группы В, D, C, а также таких элементов как кальций, калий, железо и магний.

Кроме овсянки, бананов и фасоли, специалист упоминает и другие полезные продукты, которые стоит включить в свой рацион.

"Это также чечевица, финики, жирная рыба, говядина, орехи и яблоки", — отметила Людмила Сухорукова.

Для укрепления здоровья подойдут морсы из шиповника, облепихи и клюквы. Также важно сократить или полностью исключить сахар из рациона, поскольку он негативно влияет на иммунную систему. Если требуется подсластитель, можно использовать немного мёда — он известен своими укрепляющими и успокаивающими качествами.

Уточнения

Цитра́т ма́гния — магниевая соль лимонной кислоты C 6 H 6 O 7 Mg, лекарственное средство, источник магния, одного из важнейших внутриклеточных макроэлементов в организме.





Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.



