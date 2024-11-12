Врач Сухорукова делится тремя полезными продуктами для здоровья без сахара

Овсяные хлопья, бананы и фасоль особенно полезны осенью благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, которые необходимы для поддержания энергии и жизненных сил. По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, важно избегать добавленного сахара. Об этом сообщает "Российская газета".
Врач подчёркивает, что особенно в холодное время года организму необходимо обеспечивать достаточное количество витаминов группы В, D, C, а также таких элементов как кальций, калий, железо и магний.
Кроме овсянки, бананов и фасоли, специалист упоминает и другие полезные продукты, которые стоит включить в свой рацион.
"Это также чечевица, финики, жирная рыба, говядина, орехи и яблоки", — отметила Людмила Сухорукова.
Для укрепления здоровья подойдут морсы из шиповника, облепихи и клюквы. Также важно сократить или полностью исключить сахар из рациона, поскольку он негативно влияет на иммунную систему. Если требуется подсластитель, можно использовать немного мёда — он известен своими укрепляющими и успокаивающими качествами.
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