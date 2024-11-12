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Какие виды кофе вредят долголетию по мнению учёных

2:28
Здоровье

Тем, кто интересуется вопросами старения и долголетия, известно, что длина теломер, находящихся на концах хромосом, служит надежным индикатором того, как быстро стареет организм. С увеличением возраста теломеры становятся короче, особенно в преддверии конца жизни. Однако на продолжительность жизни влияют не только годы, но и ряд других факторов, таких как хронические заболевания и неправильное питание. Об этом сообщает "Российская газета".

Какие виды кофе вредят долголетию по мнению учёных
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

В этом контексте учёные решили исследовать, как предпочтительный многими кофе влияет на длину теломер и тем самым на скорость старения. Результаты показали, что натуральный и хорошо приготовленный кофе не влияет на теломеры, тогда как растворимый кофе может значительно ухудшить их состояние.

Исследователи нацелились исследовать взаимосвязь между потреблением кофе и длиной теломер. В исследовании принимали участие 468 924 человека из британского Биобанка. Для анализа связи между длиной теломер и различными видами кофе — растворимым, смешанным и фильтрованным — были использованы многомерные линейные модели.

Результаты показали, что употребление растворимого и смешанного кофе связано с сокращением длины теломер: каждое дополнительно выпитое смешанное кофе увеличивало возрастное уменьшение длины теломер на 0,12 года, а растворимое кофе снижало их длину на 0,38 года за каждую чашку. Однако значимой корреляции между количеством фильтрованного кофе и длиной теломер обнаружено не было.

В социальных сетях вновь активно обсуждается статья о "вреде" кофе. Тем не менее, при более внимательном ознакомлении с материалом можно заметить, что категория "заварного" кофе, то есть классического, сваренного и отфильтрованного из смолотых зерен, не оказывает влияния на сокращение длины теломер и ускоренное старение.

В исследовании говорится о растворимом кофе, который действительно представляет собой проблему. Биолог и профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что "нормальный кофе" вызывает только положительные эмоции, в то время как растворимый стоит оставить на полках магазинов.

Уточнения

Теломе́ры (от др.-греч. τέλος — конец и μέρος — часть) — концевые участки хромосом. Теломерные участки хромосом характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами и выполняют защитную функцию.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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