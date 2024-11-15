Сон и его важность для здоровья: как работает наш организм ночью

Сон состоит из двух основных фаз — медленного и быстрого сна, каждая из которых выполняет свои уникальные задачи для восстановления организма. Здоровый сон необходим не только для отдыха, но и для правильного функционирования всех систем организма.
Фаза медленного сна имеет несколько стадий: дремота, легкий сон, погружение в сон и глубокий сон. Во время этой фазы организм активно занимается восстановлением и поддержанием здоровья.
Вот что происходит:
Быстрый сон, или REM-фаза (фаза быстрых движений глаз), наступает примерно через 60–90 минут после засыпания. Во время этой фазы происходят следующие процессы:
Пока мы спим, организм продолжает работать над нашим здоровьем. Сердечно-сосудистая система отдыхает, уменьшая нагрузку на сердце и улучшая кровообращение. Мышцы и суставы восстанавливаются после дневной активности, а эндокринная система балансирует уровень гормонов, обеспечивая их нормальную выработку.
Фаза быстрого сна БДГ-фаза, REM-фаза (от БДГ — «быстрые движения глаз», фаза парадоксального сна, англ. REM — rapid eye movement) — фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга.
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