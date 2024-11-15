Сон и его важность для здоровья: как работает наш организм ночью

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон состоит из двух основных фаз — медленного и быстрого сна, каждая из которых выполняет свои уникальные задачи для восстановления организма. Здоровый сон необходим не только для отдыха, но и для правильного функционирования всех систем организма.

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Медленный сон: время для физического восстановления и защиты здоровья

Фаза медленного сна имеет несколько стадий: дремота, легкий сон, погружение в сон и глубокий сон. Во время этой фазы организм активно занимается восстановлением и поддержанием здоровья.

Вот что происходит:

Физическое восстановление . Во время глубокого сна выделяется гормон роста — соматотропин, который помогает в восстановлении мышечных тканей и регенерации клеток.

. Во время глубокого сна выделяется гормон роста — соматотропин, который помогает в восстановлении мышечных тканей и регенерации клеток. Укрепление иммунной системы . В этой фазе организм активно производит клетки, отвечающие за борьбу с инфекциями, что укрепляет иммунитет.

. В этой фазе организм активно производит клетки, отвечающие за борьбу с инфекциями, что укрепляет иммунитет. Регуляция метаболизма. Сон способствует усвоению глюкозы, стабилизирует уровень сахара и помогает регулировать аппетит.

REM-фаза: обработка эмоций и закрепление памяти

Быстрый сон, или REM-фаза (фаза быстрых движений глаз), наступает примерно через 60–90 минут после засыпания. Во время этой фазы происходят следующие процессы:

Обработка информации . Мозг обрабатывает и сортирует информацию, накопленную за день, что помогает в формировании долговременной памяти.

. Мозг обрабатывает и сортирует информацию, накопленную за день, что помогает в формировании долговременной памяти. Эмоциональная обработка . Переработка переживаний помогает улучшить настроение и психоэмоциональное состояние.

. Переработка переживаний помогает улучшить настроение и психоэмоциональное состояние. Релаксация тела. Несмотря на активность мозга, тело в это время почти не двигается, что предотвращает возможные травмы от активных сновидений.

Восстановление организма в ночное время

Пока мы спим, организм продолжает работать над нашим здоровьем. Сердечно-сосудистая система отдыхает, уменьшая нагрузку на сердце и улучшая кровообращение. Мышцы и суставы восстанавливаются после дневной активности, а эндокринная система балансирует уровень гормонов, обеспечивая их нормальную выработку.

Уточнения

Фаза быстрого сна БДГ-фаза, REM-фаза (от БДГ — «быстрые движения глаз», фаза парадоксального сна, англ. REM — rapid eye movement) — фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга.

