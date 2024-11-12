Тренер Литовченко о последствиях сидячего образа жизни для позвоночника

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгие часы, проведенные в сидячем положении, могут привести к серьезным проблемам с позвоночником и снижению кровообращения. Фитнес-тренер Сергей Литовченко предлагает простые и эффективные упражнения для поддержания физической активности даже в условиях офисной работы, сообщает Life.ru.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, он рекомендует выполнять приседания с широкой постановкой ног, а также наклоны вперед, назад и в стороны. Литовченко подчеркивает, что офисные работники могут включать эти упражнения прямо на своем рабочем месте, выполняя 1-2 подхода по 15-20 повторений.

Тренер отметил, что здоровое питание играет ключевую роль в поддержании здоровья. Он рекомендует в первой половине дня сочетать белки с медленными углеводами, такими как злаковые каши и паста, а на ужин — комбинировать белки с овощами. Однако стоит избегать огурцов, болгарского перца и помидоров. Также важно включать в рацион витамины и полезные жиры.

Уточнения

Кровообраще́ние — процесс циркуляции крови по организму.





Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).



