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Не перегружаемся, не нервничаем и всё успеваем — как справиться с предновогодним выгоранием?

2:54
Здоровье

К концу года многие из нас чувствуют усталость от предновогодней суеты и подготовки к празднику. Важно помнить о необходимости отдыха и не допускать переутомления. Психолог Алиса Метелина в разговоре с Ньюсинфо поделилась советами о том, как проводить текущий год без стресса.

Не перегружаемся, не нервничаем и всё успеваем — как справиться с предновогодним выгоранием?
Фото: pexels.com by Users on Pexels, CC BY-SA 4.0

Метелина отмечает, что переутомление проявляется в потере интереса к жизни и снижении энергии. Если вы предпочитаете проводить время дома и избегать общения с людьми более недели, это может быть признаком переутомления. Однодневная апатия — это нормально, но если вы постоянно чувствуете усталость и не хотите идти на работу, это явный признак переутомления.

Психолог также отмечает, что предновогодний стресс может быть вызван анализом уходящего года и чувством вины за то, что не удалось достичь всех целей. Метелина рекомендует снизить ожидания и реалистично оценить свои достижения, чтобы избавиться от чувства вины и восстановить силы.

Метелина считает, что стресс от подарков зависит от того, как мы их воспринимаем. Если вы предпочитаете дарить деньги, то, скорее всего, вы будете придерживаться этой традиции и в Новый год. Любители индивидуальных подарков, как обычно, потратят время на выбор подходящих презентов.

"На самом деле, источник стресса чаще не в подарках, а в общей предновогодней суете: пробки, очереди, постоянная толкучка, нарушение личного пространства и ощущение гонки — вот что вызывает наибольший дискомфорт. Можно сделать заказы онлайн, — это раз. Два — просто позаботиться об этом заранее", — сказала психолог.

Метелина предлагает заранее продумать альтернативные подарки, на тот случай, если не всё пойдёт по плану.

"Нужно напомнить себе о дополнительных вариантах: можно заранее продумать альтернативные подарки или просто оставить для себя запасной план на случай, если не удастся все купить вовремя", — добавила эксперт.

Для создания позитивного настроя важно также создать праздничную атмосферу дома. Гирлянды на окнах, украшенная ёлка и декор помогут создать новогоднее настроение. Важно уделить внимание созданию праздничной атмосферы, чтобы расслабиться и насладиться праздником, уверена психолог.

Кроме того, Метелина рекомендует встречать Новый год так, как вам хочется, а не по привычным шаблонам. Подумайте, действительно ли вы хотите готовить много блюд или достаточно одного салата. Также стоит подумать о том, как вы хотите провести праздник: дома, с близкими или в поездке с друзьями. Такой подход поможет подойти к празднику осознанно, учитывая свои потребности и границы окружающих.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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