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Учёные подтвердили вред ПФАС для работы почек человека

2:02
Здоровье

Группа американских ученых из Университета Южной Калифорнии и других научных учреждений обнаружила доказательства негативного воздействия пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС) на работу почек человека. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Учёные подтвердили вред ПФАС для работы почек человека
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

ПФАС известны как "вечные химикаты" из-за их устойчивости к деградации и остаются в окружающей среде и организме. Эти вещества используются при производстве антипригарной посуды, тканей, косметики и упаковки пищевых продуктов. Они могут впитываться через кожу, вдыхаться или проглатываться. ПФАС почти невозможно избежать в повседневной жизни из-за их широкого распространения.

Известно, что два соединения из семейства ПФАС (ПФОК и ПФОС) явно связаны с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами фертильности и нарушениями развития. Сегодня на рынке представлено более 12 тыс. вариантов ПФАС, последствия которых для здоровья плохо изучены.

В новом исследовании специалисты выяснили, как "вечные химикаты" сказываются на функции почек у молодых людей.

Ученые отслеживали здоровье 78 участников в возрасте от 17 до 22 лет на протяжении четырех лет.

На каждое стандартное отклонение увеличения общего воздействия приходилось снижение уровня креатинина в сыворотке на 2,4% — маркера крови, который указывает на то, насколько хорошо почки фильтруют отходы и лишнюю воду.

За четыре года наблюдений воздействие ПФАС объяснило треть (33%) зафиксированного снижения функции почек. Также "вечных химикаты" сказались на состоянии кишечного микробиома.

По словам исследователей, эти изменения указывают на воспаление и окислительный стресс, вызванный химическими веществами.

Уточнения

ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения, англ. PFAS) — группа синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора, присоединённых к алкильной цепи.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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