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JAMA Dermatology: онкотерапия ингибиторами иммунных точек вызывает псориаз

1:43
Здоровье

Группа учёных из Медицинского центра национальной обороны на Тайване обнаружила повышенный риск развития псориаза у пациентов с онкологическими заболеваниями, проходящих лечение ингибиторами иммунных контрольных точек (ИКТ). Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA Dermatology.

JAMA Dermatology: онкотерапия ингибиторами иммунных точек вызывает псориаз
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

ИКТ представляют собой важный метод терапии рака, усиливающий способность иммунной системы бороться с раковыми клетками. Однако их применение связано с побочными эффектами, вызванными атаками иммунитета на здоровые органы.

Анализ медицинских данных 135,2 тыс. пациентов показал, что использование ИКТ было связано с увеличением случаев псориаза — 5,76 случаев заболевания на 1000 человек против 1,44 на 1000 в группе без ИКТ.

Когда учёные учли остальные факторы, оказалось, что ИКТ повышает риск развития псориаза более чем в три раза.

Исследователи выяснили, что ИКТ, особенно те, которые нацелены на белок программируемого уничтожения клетки 1 и его лиганд PD-L1, по сути блокируют функцию белков, которые обычно действуют как тормоза для иммунной системы.

Усиленный иммунный ответ заставляет Т-клетки ошибочно нацеливаться на здоровые ткани, такие как кожа, увеличивая вероятность развития псориаза.

Этот механизм отражает то, как ИКТ могут вызывать другие иммунные события, усиливая провоспалительные реакции Т-хелперных клеток, отметили исследователи.

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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