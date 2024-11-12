IJCH: посещение сауны помогает укрепить психическое и физическое здоровье

Шведские учёные установили, что регулярное посещение сауны несколько раз в месяц оказывает заметное положительное влияние на психическое здоровье и снижает риск развития гипертонии. Результаты их исследования были опубликованы в журнале International Journal of Circumpolar Health.

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В исследовании, начатом весной 2022 года в рамках проекта MONICA, приняли участие 971 человек в возрасте от 25 до 74 лет. Хотя большинство исследований о пользе саунотерапии проводилось в Финляндии, шведские специалисты решили изучить, как культурные и национальные особенности могут повлиять на результаты.

Ранее финские ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Йювяскюля показали, что регулярное посещение сауны снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может защитить от болезни Альцгеймера. Шведские исследователи подтвердили эти выводы и расширили их. У участников, посещавших сауну не реже одного раза в месяц, наблюдалось меньше случаев повышенного кровяного давления.

Кроме того, учёные выяснили, что саунотерапия положительно сказывается на психическом здоровье. Участники, регулярно посещающие сауну, отмечали снижение уровня стресса и улучшение настроения после процедур.

Уточнения

Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом.



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