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IJCH: посещение сауны помогает укрепить психическое и физическое здоровье

Здоровье

Шведские учёные установили, что регулярное посещение сауны несколько раз в месяц оказывает заметное положительное влияние на психическое здоровье и снижает риск развития гипертонии. Результаты их исследования были опубликованы в журнале International Journal of Circumpolar Health.

IJCH: посещение сауны помогает укрепить психическое и физическое здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by АкваФлеури, CC BY 3.0

В исследовании, начатом весной 2022 года в рамках проекта MONICA, приняли участие 971 человек в возрасте от 25 до 74 лет. Хотя большинство исследований о пользе саунотерапии проводилось в Финляндии, шведские специалисты решили изучить, как культурные и национальные особенности могут повлиять на результаты.

Ранее финские ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Йювяскюля показали, что регулярное посещение сауны снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может защитить от болезни Альцгеймера. Шведские исследователи подтвердили эти выводы и расширили их. У участников, посещавших сауну не реже одного раза в месяц, наблюдалось меньше случаев повышенного кровяного давления.

Кроме того, учёные выяснили, что саунотерапия положительно сказывается на психическом здоровье. Участники, регулярно посещающие сауну, отмечали снижение уровня стресса и улучшение настроения после процедур.

Уточнения

Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом.

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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