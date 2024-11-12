Cell: иммуноглобулины оказывают влияние на процесс старения тканей тела

Группа учёных из Китайской академии наук раскрыла механизмы, с помощью которых иммуноглобулины участвуют в процессе старения. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале *Cell*.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

Иммуноглобулины, или антитела, представляют собой защитные белки, вырабатываемые иммунной системой для борьбы с вирусами, бактериями, паразитами и аллергенами.

Исследователи проанализировали миллионы пространственных точек в девяти органах самцов мышей и создали высокоточные пространственные транскриптомные карты. Эти карты позволили детализировать распределение более 70 типов клеток в различных тканях.

Учёные обнаружили, что усиление пространственного структурного хаоса и потеря клеточной идентичности являются универсальными признаками системного старения. Эти изменения проявляются в виде своеобразных "пятен" на тканях организма.

Неожиданным открытием стало то, что эти "пятна" образуются вокруг клеток, ответственных за синтез антител.

Исследование также показало, что иммуноглобулин G (IgG) накапливается в различных тканях и органах у людей и мышей в процессе старения. Это предполагает, что уровни IgG могут стать новым биомаркером старения.

Выяснилось, что IgG напрямую вызывает старение макрофагов и микроглии у людей и мышей, способствуя высвобождению воспалительных факторов. Более того, инъекция IgG молодым мышам ускорила старение их тканей.

В ответ на эти открытия, учёные разработали стратегию вмешательства с помощью антисмысловых олигонуклеотидов (ASO), которая снижала уровень IgG в тканях мышей, замедляя старение множества органов.

Уточнения

Антитела́ иммуноглобулины — крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ.

