Невролог Демьяновская назвала способы борьбы с хронической усталостью

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром хронической усталости встречается у 1-2% населения. Триггером часто выступают перенесённые инфекции, гормональный сбой, проблемы с иммунитетом и постоянный стресс. Как распознать недуг и помочь вернуть себе бодрость — рассказала эксперт лаборатории "Гемотест", невролог Екатерина Демьяновская.

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Врач отмечает, что при этом синдроме усталость не проходит даже после отдыха, изнуряющая мигрень, боль в мышцах, ухудшение памяти, резкие перепады настроения, бессонница становятся постоянными спутниками.

Если такое самочувствие длится более 6 месяцев, то следует обратиться к неврологу и пройти обследование. Диагностировать синдром непросто, поскольку похожие симптомы бывают при анемии или гипотиреозе. Врач назначит анализы, которые помогут исключить

гормональный сбой,

дефицит железа

и нехватку витаминов.

По УЗИ можно проверить работу внутренних органов, ЭКГ и ЭхоКГ помогут исключить сердечные патологии. Если другие заболевания не диагностированы, то врач поможет скорректировать образ жизни.

При лечении синдрома хронической усталости важно наладить режим дня и нормализовать питание. В меню должно быть достаточно белка, хорошие источники энергии:

яйца,

рыба,

орехи,

бобовые.

Для нервной системы необходимо включить в меню витамины группы B: это мясо, зерновые, зелень. Витамин C и магний, которые помогают укрепить иммунитет, снять напряжение в мышцах и защитить клетки от окислительного стресса, назначают в виде витаминных добавок.

При синдроме хронической усталости важны регулярные физические нагрузки. Например, прогулки на свежем воздухе или плавание, чтобы улучшить кровоснабжение и уменьшить уровень стресса. Также важно вовремя ложиться спать.

"Качество сна напрямую влияет на бодрость и самочувствие. Поэтому полезно создать привычный режим — ложиться и вставать в одно и то же время. За час до сна лучше избегать гаджетов и плотного ужина", — добавляет врач.

Уточнения

Синдро́м хрони́ческой уста́лости миалги́ческий энцефаломиели́т (МЭ/СХУ, синдром утомляемости после перенесённой вирусной болезни, болезнь системной непереносимости нагрузок) — это тяжёлое хроническое системное заболевание, при котором нарушается работа иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и других систем организма.



