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В Японии вырастили жизнеспособные яйцеклетки из незрелых ооцитов

2:35
Здоровье

Японские молекулярные биологи из Университета Синсю разработали новую технологию, позволяющую превращать незрелые ооциты в яйцеклетки, способные к оплодотворению и превращению в полноценный зародыш. Эта технология была успешно проверена в опытах на мышах.

В Японии вырастили жизнеспособные яйцеклетки из незрелых ооцитов
Фото: Flickr by IAEA Imagebank, CC BY 2.0

"Мы разработали первый в мире протокол, позволяющий получать жизнеспособное потомство из незрелых ооцитов, извлеченных из преантральных фолликулов. Нам удалось превратить их в полноценные яйцеклетки путем помещения этих телец в структуры из гранулезных клеток, окружающих зреющие яйцеклетки внутри природных фолликулов", — сообщил научный сотрудник Университета Синсю (Япония) Томохиро Кохама, слова которого приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают учёные, за последние 10 лет биологи разработали несколько способов, позволяющих получать полноценные яйцеклетки из ооцитов, но все они ограничены тем, что требуют ооциты, находящиеся на относительно поздних стадиях развития. Это ограничение не позволяет использовать в репродуктивных целях те клетки, которые были извлечены из так называемых преантральных фолликулов.

Чтобы решить эту проблему, японские биологи изучили структуру и условия роста ооцитов в преантральных фолликулах. На основе этих данных они создали рукотворный аналог фолликулов из культур гранулезных клеток, выращиваемых в среде с относительно низкой концентрацией кислорода. Затем они использовали эти искусственные фолликулы для выращивания мышиных яйцеклеток.

Эти яйцеклетки были искусственно оплодотворены, и из них были выращены зародыши, которые были имплантированы в утробы самок мышей. В результате было получено шесть здоровых мышат, не отличавшихся по состоянию здоровья и траектории развития от аналогичных детенышей, появившихся на свет естественным путем. Весь процесс выращивания яйцеклеток занял около 18 дней.

Учёные считают, что разработанный ими подход может использоваться не только в репродуктивной медицине, но и для получения яйцеклеток редких и вымирающих видов животных, а также при решении различных селекционных задач в животноводстве. Это может помочь человечеству активнее бороться с различными формами бесплодия и сохранить высокий уровень видового и генетического разнообразия животных.

Уточнения

Яйцекле́тка (лат. ovum) — женская гамета человека, животных, высших растений, а также многих водорослей и других протистов, которым свойственна оогамия.

Ооци́т или овоци́т (др.-греч. ᾠόν — яйцо + κύτος — «клетка»), — женский гаметоцит или половая клетка, участвующая в размножении.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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