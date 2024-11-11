Врач раскрыла, как избежать повышения давления по утрам

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избежать утренних скачков давления можно, если контролировать массу тела, избегать резких подъёмов с кровати и правильно питаться, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она также отметила, что важно при необходимости скорректировать приём лекарств.

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"Принимайте лекарства строго по назначению врача, чтобы их действие покрывало утренний скачок давления. Иногда врачи рекомендуют комбинированные препараты или двукратный прием в сутки. Резкие изменения положения тела после сна могут спровоцировать скачок давления, поэтому важно постепенно переходить из лежачего положения в сидячее и вставать медленно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды", — отметила специалист.

Зарема Тен подчеркнула, что утро часто сопровождается стрессом, вызванным подготовкой к рабочему дню или физической активностью. Врач напомнила, что простые дыхательные упражнения, утренняя растяжка и расслабление могут помочь уменьшить утренний скачок давления.

По словам специалиста, завтрак, богатый калием и магнием, способствует облегчению работы сосудов. Эти микроэлементы поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы и помогают предотвратить резкие колебания давления, как заключила врач.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

