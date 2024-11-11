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Врач раскрыла, как избежать повышения давления по утрам

1:26
Здоровье

Избежать утренних скачков давления можно, если контролировать массу тела, избегать резких подъёмов с кровати и правильно питаться, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она также отметила, что важно при необходимости скорректировать приём лекарств.

Врач раскрыла, как избежать повышения давления по утрам
Фото: pxhere

"Принимайте лекарства строго по назначению врача, чтобы их действие покрывало утренний скачок давления. Иногда врачи рекомендуют комбинированные препараты или двукратный прием в сутки. Резкие изменения положения тела после сна могут спровоцировать скачок давления, поэтому важно постепенно переходить из лежачего положения в сидячее и вставать медленно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды", — отметила специалист.

Зарема Тен подчеркнула, что утро часто сопровождается стрессом, вызванным подготовкой к рабочему дню или физической активностью. Врач напомнила, что простые дыхательные упражнения, утренняя растяжка и расслабление могут помочь уменьшить утренний скачок давления.

По словам специалиста, завтрак, богатый калием и магнием, способствует облегчению работы сосудов. Эти микроэлементы поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы и помогают предотвратить резкие колебания давления, как заключила врач.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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