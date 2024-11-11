Перечислены продукты, которые нельзя потреблять на голодный желудок

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление определённых продуктов на голодный желудок может привести к проблемам с пищеварением и контролем уровня сахара в крови. Диетолог Робинн Чуткан из больницы Джорджтаунского университета и гастроэнтеролог Майкл Шопис из Нью-Йорка рассказали изданию Daily Mail о потенциальных рисках употребления кофе, чая, йогурта, цитрусовых и сладких газированных напитков на пустой желудок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кофеин, содержащийся в кофе и чае, может стимулировать выработку желудочного сока, что приводит к таким симптомам, как изжога, тошнота, кашель, неприятный запах изо рта и вздутие живота. Кроме того, кофеин может расслаблять нижний пищеводный сфинктер и позволять желудочной кислоте попадать обратно в пищевод, вызывая кислотный рефлюкс. Эти эффекты могут проявляться как на голодный, так и на "сытый" желудок, но во втором случае неприятные ощущения могут быть выражены сильнее.

Врачи рекомендуют перекусывать перед употреблением черного чая, в котором содержится больше кофеина, чем в других сортах. Однако ромашковый, гибискусный и мятный чаи можно пить без опаски.

Сладкие и пресные газированные напитки также не рекомендуется употреблять на пустой желудок. Углекислый газ может скапливаться в желудке и оказывать давление, вызывая вздутие. Кроме того, внезапное поступление сахара из пищи в организм может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови, а последующее его падение часто сопровождается упадком сил.

Гастроэнтеролог Шопис подчеркнул, что у некоторых людей возникают трудности с перевариванием молочных продуктов на голодный желудок. Избыток молочной кислоты в йогурте может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и разрушить некоторые пробиотики в составе продукта.

Наконец, эксперты не советуют употреблять цитрусовые и соки из них в качестве первого приёма пищи. Лимонная кислота, содержащаяся в этих продуктах, может травмировать слизистую оболочку кишечника.

Уточнения

Рефлю́кс (лат. refluo — течь назад) — обратный ток содержимого полых органов по сравнению с нормальным его движением.



Пищево́д (лат oesóphagus) — часть пищеварительного канала.

