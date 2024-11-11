В России на ранней стадии разработки находится вакцина, которая будет защищать от ВИЧ

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России ведётся разработка вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на ранней стадии. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, специалистам предстоит пройти "непрямой" путь в разработке вакцины.

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"Сложность состоит в том, что сейчас мы разрабатываем искусственные аналоги белков, которые позволяют создавать антитела широкой специфичности. Это нужно для того, чтобы найти подходы для защиты людей от вирусов, которые очень быстро меняют свою структуру", — сообщил специалист в беседе с ТАСС.

Как отметил Гинцбург, следующим шагом станет работа с белком вируса и подбор иммунизирующего антигена, который будет способен создавать антитела против различных генетических вариантов заболевания. По мнению Гинцбурга, ВИЧ-вирус имеет схожие характеристики с коронавирусом и вирусом гриппа, которые быстро меняют свою структуру. В настоящее время центр им. Гамалеи находится на ранней стадии разработки вакцины.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

