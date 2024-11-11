Россиян предупредили о чрезмерном использовании антисептиков

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование антисептика может быть удобнее, чем мытьё рук, однако постоянно полагаться на него не стоит, считает доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его мнению, регулярное применение спиртосодержащих средств может иметь негативные последствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, CC BY-SA 3.0

В частности, антисептики способны вызывать зуд и раздражение кожи, провоцировать появление микротрещин и даже аллергические реакции из-за содержащихся в них компонентов. Также они разрушают липидный барьер кожи, который необходим для защиты от внешних факторов.

"Это делает кожу более уязвимой к инфекциям и повышает риск проникновения в организм бактерий и других вредных веществ. Антисептики не всегда эффективны против всех видов бактерий", — уточнил собеседник RT.

Кроме того, длительное использование антисептиков может привести к тому, что бактерии на руках станут устойчивыми к их действию, сделав такие средства неэффективными. Также попадание антисептика в глаза может негативно повлиять на слизистую оболочку.

Уточнения

Антисе́птики (от греч. άντί «против» + σηπτικός «гноистый») — противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.

