Что нужно знать, чтобы предотвратить переедание: топ-методы контроля аппетита

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый из нас хоть раз сталкивался с неприятными последствиями переедания, такими как вздутие живота, боли и тошнота. По мнению диетолога и нутрициолога Сергея Морозова, эти симптомы можно предупредить, если применять один из восьми простых, но эффективных методов перед едой. Эти рекомендации направлены на контроль аппетита и снижение риска переедания.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

1. Вода перед едой и другие простые способы

Чтобы избежать избыточного аппетита, врач советует выпить стакан тёплой воды за 15 минут до еды. Центры насыщения водой и пищей расположены рядом в головном мозге, поэтому такой приём "обманет" организм, снизив чувство голода.

Также можно изменить режим питания, например, попробовать интервальное голодание — есть с 10:00 до 18:00, а с 18:00 до 10:00 следующего дня воздерживаться от пищи. Осознанное питание, то есть полное сосредоточение на еде и отказ от отвлекающих факторов, также помогает лучше контролировать количество пищи.

2. Кето-диета и овощи как методы борьбы с перееданием

Для некоторых подойдёт кето-диета, но её введение должно быть под наблюдением специалиста. Это диета с высоким содержанием жиров и почти полным исключением углеводов, что помогает снизить аппетит и контролировать тягу к пище.

Положительно влияют на чувство насыщения зелёные овощи: начав приём пищи с салата или зелени, можно быстрее добиться чувства сытости благодаря клетчатке. Также помогают специальные добавки с хромом, которые уменьшают чувство голода и способствуют более быстрому насыщению.

3. Влияние ароматов и цвета посуды на аппетит

По мнению диетолога, некоторые ароматы, такие как мята или лаванда, могут снизить аппетит. Также на переедание может влиять и цвет посуды: считается, что еда на более тёмных тарелках съедается в меньших количествах.

4. Продукты, вызывающие переедание

Диетолог также напоминает о скрытых триггерах переедания. Например, кислые яблоки могут неожиданно разбудить аппетит: из-за низкого содержания фруктозы после них захочется перекусить чем-то сладким. Такой эффект может привести к неконтролируемому перекусу и излишнему потреблению калорий.

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

