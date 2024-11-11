JAD: шпинат помогает в борьбе с депрессией

Исследование Харбинского медицинского университета продемонстрировало, что определённые продукты питания могут значительно способствовать восстановлению психического здоровья и снижению риска депрессии. В центре внимания оказалась спермидин — органическое соединение, играющее важную роль в клеточных процессах организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).
Спермидин стимулирует процесс аутофагии, который помогает клеткам избавляться от повреждённых элементов и продлевает их жизненный цикл. Это способствует более быстрому восстановлению после стресса и благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние.
Исследователи выделили ряд продуктов, богатых спермидином, включая горох, красную фасоль, фундук, фисташки, миндаль, каштаны, грибы, шпинат, брокколи и цветную капусту. Также спермидин содержится в яблоках, бананах, авокадо, киви, рисе, белом хлебе и зародышах пшеницы.
Кроме того, спермидин присутствует в продуктах животного происхождения, таких как говядина, курица, свинина, индейка, молочные продукты и яйца. Включение этих продуктов в рацион может способствовать укреплению психического здоровья и улучшению общего самочувствия.
Аутофагия (буквально: самопоедание, от др.-греч. αὐτός ауто- — сам и φαγεῖν — «есть») — процесс, при котором внутренние компоненты клетки доставляются внутрь её лизосом или вакуолей и подвергаются в них деградации.
Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).
Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.