JAD: шпинат помогает в борьбе с депрессией

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование Харбинского медицинского университета продемонстрировало, что определённые продукты питания могут значительно способствовать восстановлению психического здоровья и снижению риска депрессии. В центре внимания оказалась спермидин — органическое соединение, играющее важную роль в клеточных процессах организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, CC BY-SA 3.0

Спермидин стимулирует процесс аутофагии, который помогает клеткам избавляться от повреждённых элементов и продлевает их жизненный цикл. Это способствует более быстрому восстановлению после стресса и благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние.

Исследователи выделили ряд продуктов, богатых спермидином, включая горох, красную фасоль, фундук, фисташки, миндаль, каштаны, грибы, шпинат, брокколи и цветную капусту. Также спермидин содержится в яблоках, бананах, авокадо, киви, рисе, белом хлебе и зародышах пшеницы.

Кроме того, спермидин присутствует в продуктах животного происхождения, таких как говядина, курица, свинина, индейка, молочные продукты и яйца. Включение этих продуктов в рацион может способствовать укреплению психического здоровья и улучшению общего самочувствия.

Уточнения

Аутофагия (буквально: самопоедание, от др.-греч. αὐτός ауто- — сам и φαγεῖν — «есть») — процесс, при котором внутренние компоненты клетки доставляются внутрь её лизосом или вакуолей и подвергаются в них деградации.



Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).

